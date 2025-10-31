CNN: Пентагон одобрил поставки ВСУ ракет Tomahawk до встречи Трампа и Зеленского

Министерство обороны США уведомило Белый дом, что поставки Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk не окажут негативного влияния на американские арсеналы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Это уведомление Пентагон направил в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

Представленная оценка Объединенного штаба вооруженных сил США, как пишет телеканал, сперва воодушевила европейских союзников, но позднее американские и европейские чиновники были удивлены решением Дональда Трампа не давать согласия на поставки Tomahawk на Украину. «Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять — по крайней мере, пока», — говорится в материале CNN.

Телеканал обращает внимание, что в Пентагоне пока не знают, как Украина будет развертывать ракеты Tomahawk, поскольку в основном они запускаются с кораблей и подлодок, а украинский флот сейчас сильно истощен. Вместе с тем CNN отмечает, что у Корпуса морской пехоты США есть разработки по запуску Tomahawk из наземных пусковых установок, и они могут быть поставлены Украине.

Публично Дональд Трамп говорил, что Соединенным Штатам не хотелось бы отдавать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны «для защиты нашей страны». Материал CNN отвечает на вопрос, действительно ли обороноспособность США будет подорвана, если начнутся поставки Tomahawk украинской армии. В сообщении телеканала подчеркивается, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин говорил, что поставки Tomahawk армии Украины кардинальным образом не изменят положение дел на поле боя, но это будет эскалацией конфликта, и сильно подорвет только начавшие выстраиваться отношения США и РФ. По словам главы государства, поначалу эти ракеты могут стать некоторой проблемой для российской армии, но со временем, отметил он, будут найдены способы их уничтожения.