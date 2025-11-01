Reuters: 43 сотрудника ООН предстанут перед судом хуситов в Йемене

43 задержанных сотрудника Организации Объединенных Наций (ООН) в Йемене предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильскому авиаудару в августе, в результате которого в Сане были убиты высокопоставленные лидеры хуситов, включая премьер-министра. Об этом сообщил агентству Reuters исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства хуситов Абдулвахид Абу Рас.

Абу Рас заявил, что действия служб безопасности проходили «под полным судебным контролем», и процесс движется к судебным разбирательствам и вынесению постановлений.

По данным ООН, после августовского нападения было арестовано 36 сотрудников организации. Всего хуситы удерживают не менее 59 сотрудников. Организация неоднократно отвергала обвинения в причастности своего персонала к шпионажу и осудила произвольные задержания, призвав к немедленному освобождению.

ООН также обвинила хуситов в шагах, которые затрудняют оказание помощи нуждающимся в Йемене. Обвиняемые являются йеменцами и по местным законам им может грозить смертная казнь.