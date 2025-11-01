Войска Тринидада и Тобаго привели в повышенную готовность

Военнослужащие Сил обороны Тринидада и Тобаго (TTDF) были приведены в состояние повышенной готовности, а солдатам и офицерам Береговой охраны приказано немедленно явиться на базы. Об этом сообщает Trinidad Express. Премьер-министр Камла Персад-Биссессар заявила, что ей не известна причина такого решения.

Несмотря на отсутствие информации, премьер-министр призвала граждан сохранять спокойствие, заявив, что не получала данных о каких-либо готовящихся забастовках или ударах в регионе.

Госпожа Персад-Биссессар также прокомментировала информацию о возможном ударе США по Венесуэле, отметив, что видела заявления президента США Дональда Трампа, которые говорили об ином. «Мы получаем разведывательные данные, и пока я не слышала ни одного сообщения о готовящемся ударе где-либо в регионе. Будьте спокойны, сейчас бояться нечего»,— сказала она.

Согласно приказу, все солдаты должны были явиться на свои базы к 18:00 (1:00 мск следующего дня), а общий сбор был запланирован на 18:30. В служебной записке указывалось, что это «не учения». Тем не менее, министр внутренней безопасности Роджер Александер назвал происходящее «обычными» учениями.