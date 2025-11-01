DPA: работа аэропорта Берлина была нарушена из-за обнаружения БПЛА

Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была временно нарушена вечером 31 октября из-за обнаружения неизвестного беспилотника. Об этом сообщает DPA.

Из-за инцидента многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, а также наблюдались задержки при вылете и посадке самолетов. В частности, были перенаправлены рейсы из Лондона, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и других городов, уточнило агентство.

Представитель полиции Бранденбурга сообщил, что дрон был замечен очевидцем и экипажем патрульной машины, однако установить местонахождение БПЛА не удалось.

Беспилотники ранее неоднократно нарушали работу гражданских объектов Германии. 3 октября из-за БПЛА приостанавливал работу аэропорт Мюнхена, а также были зафиксированы нарушения в аэропорту Франкфурта-на-Майне.