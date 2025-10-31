В Армении задержали высокопоставленных офицеров в воинской части

В воинской части в Армении прошел антикоррупционный рейд. По информации газеты «Грапарак», было задержано несколько высокопоставленных офицеров.

По информации антикоррупционного комитета, поводом для этого стало сообщение о предполагаемом преступлении, которое поступило из военной полиции Министерства обороны, передает «ФактИнфо». О каком преступлении идет речь, в комитете не уточнили. Также неизвестно, был ли впоследствии кто-то арестован.

Как отмечает «Sputnik Армения», до этого силовики возбудили уголовное дело, связанное с этой воинской частью. Фигурантами по нему проходят бывший замглавы Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Андраник Макарян и еще несколько военнослужащих.