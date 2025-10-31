В Петербурге задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон»

Организаторы фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге сообщили, что им под разными предлогами препятствуют в оборудовании частной площадки. Вечером 31 октября продюсер Алексей Самсонов был задержан. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, утром 31 октября территорию вокруг и внутри площадки на Красногвардейской площади перекрыли МВД и Росгвардия. Монтаж оборудования был остановлен, две машины с техникой забрали.

Продюсер Алексей Самсонов незадолго до задержания показал письмо от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, где говорилось, что фестиваль согласован (при условии соблюдения мер против COVID-19), пишет «Фонтанка».

Около 20:30 мск Самсонов сообщил, что находится в отделе полиции. По данным источников, его проверяют на предмет нарушения миграционного законодательства (Алексей Самсонов — гражданин Казахстана, 20 лет проживающий в Санкт-Петербурге).