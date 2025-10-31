Главные новости за 31 октября. Новороссийск

Новороссийск установил рекорд по вылову рыбы, увеличив экспорт почти в два раза.

Прокуратура Новороссийска выявила ряд нарушений в содержании общежития на улице Дзержинского, 162, в адрес главы города внесли представление об их устранении.

Анапа вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха на Черноморском побережье в осенний период.

В Геленджике начали обустройство минерализованных полос с целью защиты от природных пожаров.

Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту травмирования четырехлетней девочки в парке Геленджика.