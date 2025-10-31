Прокуратура выявила нарушения при содержании общежития в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска провела проверку по публикациям о неудовлетворительном состоянии общежития № 162 на улице Дзержинского и установила нарушения жилищного законодательства в деятельности администрации города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили представители надзорного органа, управляющая организация не исполняла обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, несмотря на предписания жилищной инспекции. Муниципальные органы, в свою очередь, не приняли необходимые меры по контролю за устранением выявленных нарушений.

В частности, не было инициировано повторное проверочное мероприятие, не выдано новое предписание и не подано заявление в суд о понуждении управляющей компании выполнить установленные требования.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Новороссийска с требованием устранить нарушения.

«Ъ-Новороссийск» писал, что прокуратура города-героя провела проверку после публикации в СМИ о небезопасном лифте в ЖК «Черноморский». Специалисты надзорного органа выявили, что на кронштейнах креплений находятся не закрепленные посторонние предметы, а сам лифт используется при наличии неисправного оборудования.

Мария Удовик