Бастрыкин поставил на контроль инцидент с травмированием ребенка в Геленджике

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с травмированием девочки в одном из парков Геленджика. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Четырехлетняя девочка получила травму в парке Геленджика в августе текущего года. По данным СК, она упала со скамейки и ударилась головой о камень. Скамья, расположенная в парковой беседке, не была оборудована защитными устройствами. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку по факту произошедшего. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Андрею Маслову предоставить доклад по ее результатам.

Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

София Моисеенко

