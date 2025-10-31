Новороссийск установил рекорд по вылову рыбы и увеличил экспорт почти вдвое

За девять месяцев 2025 года предприятия Новороссийска выловили более 5 тыс. т рыбы. В частности, отмечается значительный рост экспортных поставок — почти в два раза к уровню прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Местные компании добывают сельдь, барабульку, хамсу и ставриду. В Новороссийске работают два крупных рыбодобывающих предприятия, одно из которых активно развивает экспорт в Казахстан, Беларусь и Армению. С начала года за рубеж поставлено около 300 т продукции, в 2024 году этот показатель составлял 158 т.

Оба предприятия ранее получили краевые субсидии на развитие промыслового флота, расширение переработки и модернизацию оборудования. В Новороссийске также работают две компании, специализирующиеся на переработке морских биоресурсов — в 2025 году организации обработали порядка 80 т продукции.

На недавнем совещании в правительстве Владимир Путин подчеркнул стратегическое значение рыбохозяйственного комплекса для экономики, отметив необходимость развития современного промыслового флота. Как пишет господин Кравченко, президент акцентировал внимание на приоритете поставок на внутренний рынок — вектор, совпадающий с подходом новороссийских предприятий.

Анна Гречко