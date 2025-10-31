В Геленджике приняли новые меры против лесных пожаров

В Геленджике начали обустраивать минерализованные полосы на границе с лесным фондом, чтобы минимизировать риски природных пожаров. Информацией поделился в своем Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Официальный Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Работу по обустройству противопожарных полос начали с микрорайона Марьинский. На участке, граничащем с лесным фондом, создали полосу протяженностью около 700 м и шириной порядка 10 м.

По словам Алексея Богодистова, в перспективе минерализованные полосы планируют установить на участке от Кабардинки до Бетты, в округах Большого Геленджика. На территории муниципального образования оборудуют примерно 13 км противопожарных полос.

София Моисеенко