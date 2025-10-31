Анапа вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на Черном море осенью

31 октября отмечается Международный день Черного моря — дата, призванная напомнить о значении экосистемы одного из ключевых туристических и природных ресурсов региона. Аналитики сервиса бронирования Tvil.ru составили рейтинг наиболее популярных направлений для отдыха на Черном море осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После событий с разливом нефти у побережья Анапы, отмечают аналитики, вопрос сохранения морской среды вновь получил особую актуальность. Черноморские курорты остаются одними из наиболее востребованных направлений в России в течение всего года, включая осенний сезон.

По данным сервиса, осенью 2025 года первое место по популярности среди туристов традиционно занимает Сочи. Однако вторую и третью позиции заняли крымские города — Ялта и Севастополь. Аналитики отмечают резкий рост интереса к отдыху в Крыму: совокупный спрос увеличился на 33% по сравнению с прошлой осенью, а особенно заметную динамику продемонстрировала Алупка, где показатель вырос на 172%. Вместе с тем средняя стоимость проживания в регионе увеличилась примерно на четверть.

Согласно исследованию сервиса, десятка наиболее популярных направлений на Черном море осенью выглядит следующим образом: Сочи (4 508 руб. за ночь при среднем бронировании на 10 ночей), Ялта (4 358 руб., 5 ночей), Севастополь (3 294 руб., 4 ночи), Алушта (3 483 руб., 5 ночей), Феодосия (2 247 руб., 5 ночей), Геленджик (4 784 руб., 7 ночей), Судак (3 326 руб., 3 ночи), Евпатория (2 662 руб., 6 ночей), Алупка (3 223 руб., 5 ночей) и Анапа (3 850 руб., 8 ночей).

Вячеслав Рыжков