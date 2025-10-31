Прокатная десятка
На российские экраны вышел призер Каннского фестиваля «Сират»
30 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых хит Каннского фестиваля «Сират» и документальный фильм о творчестве Алексея Балабанова «Брат навсегда». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Сират
- Режиссер: Оливер Лаше
- В ролях: Серхи Лопес, Бруно Нуньес, Ричард Беллами, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Тонин Жанвье
- Жанр: драма / Франция, Испания / 115 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Талантливый, все еще молодой красавец Лаше, несколько лет проживший в Марокко, выступил в жанре, который синефилы называют "отвал башки". Бьющий по нервам гипнотический аттракцион-трип с пиротехникой, одуряющей техно-музыкой и особенным вайбом (любимый эпитет фанатов фильма)».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Вайб вопиющего в пустыне».
Шелби Оукс. Город-призрак
- Режиссер: Крис Стакманн
- В ролях: Камилль Салливан, Сара Дерн, Кэйси Коул, Эрик Френсис Мелараньи, Энтони Балдасар, Робин Бартлетт
- Жанр: ужасы / Бельгия, США / 91 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Шелби Оукс" полон отсылок: от "Ведьмы из Блэр" (1999) и "Озера Мунго" (2007), откуда позаимствована стилистика мокьюментари и "найденных пленок", до любого из "Звонков", фильмов М. Найта Шьямалана и такой классики, как "Ребенок Розмари" (1968). Все они собраны в невразумительное, рыхлое и совсем нестрашное зрелище».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Очень нестрашное кино».
Брат навсегда
- Режиссеры: Григорий Сельянов, Анна Сельянова
- В ролях: Федор Балабанов, Петр Балабанов, Никита Михалков, Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс, Олег Кармунин
- Жанр: документальный / Россия / 69 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Брат навсегда" производит лоскутное ощущение. Слова, которые мы не раз слышали или читали о Балабанове в других фильмах, телепередачах и книгах, и отрывки из фильмов соединены с действительно новыми, но в общей лоскутности теряющимися материалами».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Балабанов навсегда».
Хищник: Миссия «Осирис»
- Режиссер: Уильям Кауфман
- В ролях: Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс
- Жанр: ужасы, фантастика, боевик / США / 108 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Вооруженная команда спецназовцев пробуждается на инопланетном корабле. Их память стерта, но руки помнят. Они — желанная добыча для агрессивной расы охотников, но не собираются сдаваться без боя».
Папины дочки. Мама вернулась
- Режиссер: Анатолий Колиев
- В ролях: Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 30 октября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек — это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Им предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей».
Алиса в Стране чудес
- Режиссер: Юрий Хмельницкий
- В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 128 мин.
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тексты Высоцкого отчаянно сопротивляются новым аранжировкам, а их содержание плохо вяжется с новым сценарием.
Впрочем, и сам сценарий не блещет логикой и связностью, но в нем нет и абсурдизма и творческой свободы Кэрролла, а только бесформенное нагромождение эпизодов, единственный смысл которых — устроить артистам выход с очередным сольным или хоровым номером».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сказка о напрасно потерянном времени».
Песочный человек
- Режиссер: Колин Тилли
- В ролях: С. Ипейта Меркерсон, Уитни Пик, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Карсон Минниар, Бен Бладон
- Жанр: ужасы / США / 101 мин.
- Слоган: «Око за око»
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Страшное здесь синоним скучного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «У страха глаза вон».
Паранормальное явление. Шум
- Режиссер: Ким Су-джин
- В ролях: Ли Сон Бин, Чон Ин Нён, Ким Мин Сок, Рю Гён Су, Хан Су А, Пэк Чу Хи
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 93 мин.
- Слоган: «Каждый звук здесь сводит с ума»
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Как ни старалась Со Джу Хи выяснить источник звуков, как ни записывала мистические скрипы и лязги на диктофон, ничто не уберегло ее — пропала, как есть пропала. И вот теперь Со Джу Ен предстоит вселиться в сестринскую квартиру в многоквартирном человейнике, напоминающем драное общежитие. Вселиться, чтобы расследовать, как может человек пропасть в доме — камеры видеонаблюдения тому свидетели, — не покидая его периметра».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Шумы на оба ваши дома».
Горыныч
- Режиссер: Дмитрий Хонин
- В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если отвлечься от политической составляющей (а аудитории 6+ сделать это будет несложно), "Горыныч" вышел вполне бодрым, веселым, хоть и ни разу не оригинальным зрелищем. Дракончик попискивает, Леха и Маруся, взявшись за руки, кружат среди звезд, псы-рыцари заходятся в залихватском йодле, а рефрен "Бамбула, Бамбула, проездом из Стамбула" далеко не сразу получается выкинуть из головы. Что еще нужно на каникулах».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Воспитать дракона».
Опасные связи
- Режиссер: Мерседес Морган
- В ролях: Алекс Роу, Мэдди Хассон, Марко Пигосси, Андра Нечита, Клэйтон Спенсер, Элен Реис
- Жанр: ужасы, триллер / США / 105 мин.
- Слоган: «Сыграй в порочную игру и останься в живых»
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первые две трети хронометража фильм напоминает эротические триллеры, столь популярные в 1990-х, а сейчас почти исчезнувшие из широкого проката. Но не лучшие образцы жанра вроде "Основного инстинкта" (1992) или "Горькой луны" (1992), а потоковую продукцию, из которой не вспомнишь ни одного названия».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с извращениями».