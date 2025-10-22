Сумбур вместо Кэрролла

Главную роль в новом фильме «Алиса в Стране чудес», снятом Юрием Хмельницким, сыграла дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, 16-летняя Анна. К сказке Льюиса Кэрролла картина не имеет почти никакого отношения: в ее основе песни Владимира Высоцкого, написанные для аудиоспектакля 1976 года, но соединенные новым сюжетом. Увы, новых смыслов старым песням это не прибавило, а прежние исчезли полностью, считает Юлия Шагельман.

В 1970-е автором идеи инсценировки «Алисы» выступил театральный актер и режиссер Олег Герасимов, он же предложил своему ученику Высоцкому написать тексты и мелодии песен. Играли и пели в спектакле знаменитые советские артисты — Клара Румянова, Всеволод Абдулов, Елена Ханаева, сам Высоцкий. Пластинка фирмы «Мелодия» с трудом прошла через горнило худсоветов, и на финальном из них режиссер Наталия Сац обвинила студию грамзаписи в том, что она «развращает детей чудовищными песнями Высоцкого». Благодаря заступничеству Беллы Ахмадулиной пластинка все-таки вышла и пользовалась огромной популярностью — тираж допечатывался едва ли не каждый год вплоть до 1990-х.

Была она в детстве и у будущего продюсера фильма «Алиса в Стране чудес» Данилы Шарапова, который вырос и решил, что это хороший материал для экранизации. Но только надо полностью переписать сюжет (автор сценария — Карина Чувикова), перенести его из Великобритании XIX века в Москву наших дней, а аранжировки Евгения Геворгяна заменить новыми, «чтобы доказать, что стихи Высоцкого могут звучать актуально и современно».

Новую музыкальную редакцию создал композитор Владислав Саратовкин, среди предыдущих работ которого числятся, например, сериалы «Училки в законе», «Беспринципные» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Итак, 15-летняя Алиса (Анна Пересильд) учится в типовой московской школе и живет в типовом ЖК со строгой мамой (Ирина Горбачева) и легкомысленным папой (Милош Бикович), даже не ведающим, что такое ОГЭ. А стоило бы, ведь его дочь завалила ОГЭ по математике, спровоцировав родительскую ссору. Вместо того чтобы готовиться к пересдаче, она сбегает в парк на свидание с одноклассником Костей Додолевым (Олег Савостюк). Там Алиса встречает нервического мужчину, одетого в белое (Андрей Федорцов), который забирает у нее наручные часы и исчезает в трубе, приделанной к детской горке. Туда же, толком ничего не объяснив, прыгает Костя.

Алиса сигает за ним и оказывается в Стране чудес, населенной существами, которые называют себя антиподами (а тех, кто на них непохож,— «антипятами»). Алисина мама превратилась здесь в Королеву, которая сидит на троне уже вечность, так как время в Стране чудес остановилось. Директриса школы (Паулина Андреева) — в злую Герцогиню, которая хочет вновь запустить время и свергнуть Королеву, но не из антимонархических побуждений (эта идея годилась для 1976 года, а сейчас безнадежно устарела), а из-за того, что ревнует ее к Безумному Шляпнику, которым стал в этом мире папа Алисы.

Костя Додолев — это, конечно, Птица Додо, нервный мужчина из парка — Белый Кролик. Учитель русского и литературы (Илья Лыков), если верить пресс-материалам фильма, превратился в Чеширского Кота, хотя по фильму догадаться об этом совершенно невозможно.

И все поют. Увы, звучат их песни не «актуально и современно», а сумбурно и безлико — каждая мелодия забывается, как только заканчивается.

Тексты Высоцкого отчаянно сопротивляются новым аранжировкам, а их содержание плохо вяжется с новым сценарием.

Впрочем, и сам сценарий не блещет логикой и связностью, но в нем нет и абсурдизма и творческой свободы Кэрролла, а только бесформенное нагромождение эпизодов, единственный смысл которых — устроить артистам выход с очередным сольным или хоровым номером.

Главным из них и в то же время самым нелепым является исполнение Алисой, Королевой, Шляпником и Додо «Баллады о любви», написанной Высоцким вовсе не для «Алисы…», а для фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975). Именно любовь почему-то оказывается решением всех проблем Страны чудес, в которой благодаря Алисе вновь запускается время, а Королева воссоединяется со Шляпником (вопрос, кто займет внезапно освободившийся трон, остается непроясненным). Любовь побеждает и в реальном мире, куда возвращается девочка: мама мирится с папой, а сама она наконец получает признание в нежных чувствах от Додолева.

Про несданный ОГЭ при этом все благополучно забывают. И правда, зачем девочкам математика — пусть лучше думают о любви.

