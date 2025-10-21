У страха глаза вон

В прокат выходит фильм ужасов Колина Тилли «Песочный человек» (Eye for an Eye). Михаил Трофименков усердно искал в этой поделке хоть какие-то культурные смыслы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Песочный человек»

Фото: World Pictures Кадр из фильма «Песочный человек»

Фото: World Pictures

Вообще-то оригинальное название фильма — «Око за око». И с этой библейской максимой связан едва ли ни единственный смешной эпизод фильма.

Юная Анна (Уитни Пик), переселившаяся после гибели родителей в ДТП к слепой бабушке Мей (С. Ипейта Меркерсон) во флоридскую глушь, пытается постичь, что за мерзкая сущность время от времени выдирает местным жителям глазки. И тут ей на глаза в бабушкином доме попадается какая-то странная толстая книга. Библия? Что такое? Как интересно: почитаем, почитаем. Ну, и вычитывает там про око за око, зуб за зуб.

Можно, конечно, предположить, что выросшая в Бруклине девушка, наполовину афроамериканка, никогда в жизни о Библии не слышала. И для встречи с Книгой ей пришлось преодолеть всю Америку с севера на юг. Можно, но сложно.

Сам флоридский антураж должен, очевидно, ассоциироваться с традицией «южной готики», литературы, повествующей об угрюмых южных штатах, где у каждой семьи полные шкафы скелетов. А что там за лесом, бабушка? За лесом — вода, лягушки и аллигаторы, которые тебя, внученька, хрясть и пополам. В общем, придет серенький волчок, тебя схватит за бочок.

За лесом, между тем, обнаружится лишь парочка местных шалопаев, «ручных крысят», как прозвала их Мей. Шон (Финн Беннет) и Джулия (Лэкен Б. Джилз) манкируют учебой, попивают пиво, нарушают правила дорожного движения и только рады появлению из условной чащобы Анны.

В чащобе же что-то шелестит, скрипит и булькает, предвещая недоброе: вот-вот на сцену выйдет Песочный человек.

Это вообще-то любимый в Германии сказочный персонаж с седой бородой и в шляпе с кисточкой: с 1959 по 1990 год что в ГДР, что в ФРГ непрерывно снимали о нем мультики. Добрый гном сыпал в глаза детишкам волшебный песок: успокаивал бузотеров, навевал сладкие сны.

Было, правда, и отступление от правил. В новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек» (1817) исчадие ада лишало детей глаз при помощи ядовитого песка, складывало их в мешок и уносило на Луну. Где детки исчадия с острыми, как у сов, клювами только и ждали своего любимого лакомства. Но немецкие романтики на то и немецкие романтики, чтобы вывернуть сказку наизнанку.

Колин Тилли, увы, никакой не романтик, а скучный ремесленник. Единственная романтическая нота, звучащая в фильме, это предыстория появления флоридского Песочного человека. Дескать, жил некогда мальчик со стеклянными глазами по имени Винсент. Хотелось бы узнать поподробнее, родился ли он таким или как — и как учился в школе, но Тилли быстро переводит историю Винсента в модный регистр школьного буллинга.

Злые одноклассники выцарапали у мальчика глазки, зарядили ими рогатки и ну в него стрелять. Ну и убили ненароком. С тех пор он, неупокоенный, стенает под корнями секвойи и выбирается на поверхность лишь для того, чтобы наказать обидчиков малых сих.

Песочному человеку можно было бы только посочувствовать в его усилиях по перевоспитанию трудных подростков, но порой он заходит слишком далеко.

Так, Мей лишилась глаз лишь за то, что была заносчивой чирлидершей, приворожившей капитана школьной футбольной команды: грех-то какой.

В целом же в фильме нет ничего, чего мы не видели бы в третьеразрядных фильмах ужасов. От якобы зловещей атмосферы старого особняка до скелетообразного монстра, которого можно и нужно понять.

Страшное здесь синоним скучного.

Хорошо, Тилли не знал, что в 1978-м первый космонавт из ГДР Зигмунд Йен взял в полет куколку Песочного человека и обвенчал ее на орбитальной станции с куклой Машенькой, привезенной Валерием Быковским. А то бы снял совсем другой фильм ужасов, с геополитическим уклоном.