Дом с извращениями

Появившийся в прокате фильм Мерседес Морган «Опасные связи» (Bone Lake) — эротический триллер с элементами хоррора и черной комедии о молодой паре, чей выезд за город на выходные обернулся совсем не так, как они надеялись. Ни одну из этих жанровых составляющих авторы не довели до необходимого накала, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Опасные связи»

Фото: Liddell Entertainment Кадр из фильма «Опасные связи»

Фото: Liddell Entertainment

Как учат нас фильмы ужасов, среди многих поступков, которые могут привести человека в смертельную ловушку, есть и аренда дома через интернет — смотри, например, «Кто не спрятался» Дэйва Франко (2020) или «Варвар» Зака Крегера (2022). Но героев «Опасных связей» Диего (Марко Пигосси) и Сейдж (Мэдди Хассон) это, конечно, не остановило, хоть они, в отличие от многих персонажей хорроров, даже, кажется, смотрели хорроры и теперь весело шутят о том, что в шикарном загородном доме, снятом на выходные, могут оказаться скрытые камеры, через которые за ними будут следить хозяева-извращенцы. Если бы они только знали, что в шутке окажется большая доля правды.

Мини-отпуск на берегу водоема со зловещим названием «Озеро костей» (так называется и сам фильм в оригинале) — последний подарок Диего и Сейдж самим себе перед тем, как доходы их маленькой и пока неофициальной ячейки общества резко снизятся на неопределенный срок. Ведь Диего уволился с должности преподавателя и собирается писать роман, так что обеспечивать их будет Сейдж, которая для этого перешла из журналистов-фрилансеров на постоянную должность редактора (пожалуй, самая абсурдная деталь в фильме — это уверенность, что на рядовую редакторскую зарплату можно прокормить двух взрослых людей). Кроме того, Диего хочет воспользоваться этой вылазкой, чтобы сделать предложение любимой, ведь они вместе уже несколько лет.

По прибытии на место их ждет неприятный сюрприз: на пороге появляется еще одна пара — Уилл (Алекс Роу) и Син (Андра Нечита), которые тоже сняли этот дом на выходные. Быстро разрешить недоразумение не удается, так как хозяева не выходят на связь. Но места в особняке полно, так что Син предлагает поселиться в нем вчетвером, а если общение не сложится — перебраться в гостиницу можно в любой момент.

Две пары полностью противоположны друг другу. Диего и Сейдж — серьезные, тихие интроверты. С виду их союз идеален, но намечаются проблемы: так, Сейдж утверждает, что всячески поддерживает партнера в его желании стать писателем, но на самом деле переживает из-за того, что ей придется его содержать, да и в сексе у них не все так гармонично, как раньше. Но они это не обсуждают, прячась за недомолвками, умолчаниями и ложью во спасение.

Раскованные и яркие Уилл и Син, в свою очередь, даже слишком откровенны как друг с другом, так и с новыми знакомыми. Они с ходу начинают задавать Диего и Сейдж очень личные вопросы, а потом затевают с ними двусмысленные психосексуальные игры: в ход идут попытки посеять в паре взаимные подозрения и ревность, весьма топорное соблазнение каждого по отдельности, вранье и даже воровство.

Интриги эти не то чтобы блещут изощренностью — Уиллу и Син далеко до героев романа Шодерло де Лакло, у которого российские прокатчики позаимствовали название для фильма. Успех козней держится в основном на том, что Диего и Сейдж волею сценариста Джошуа Фридлендера проявляют удивительную для их возраста наивность, ведутся на провокации и никак не решаются уехать из злополучного дома, даже когда открывают две из трех запертых комнат: одна оказывается забита секс-игрушками, а в другой хранятся спиритическая доска и газетные вырезки о таинственном исчезновении прежних владельцев. Выстрелит в результате только одно из этих сценарных «ружей» (и это, увы, будут не секс-игрушки).

Первые две трети хронометража фильм напоминает эротические триллеры, столь популярные в 1990-х, а сейчас почти исчезнувшие из широкого проката.

Но не лучшие образцы жанра вроде «Основного инстинкта» (1992) или «Горькой луны» (1992), а потоковую продукцию, из которой не вспомнишь ни одного названия. Однако, когда до финала остается примерно полчаса, авторы вдруг переключаются в режим кровавого гиньоля, хоть и поданного в залихватском, почти пародийном ключе, но такого же типового. Ничего интересного на дне «Озера костей» в итоге так и не находится.

Юлия Шагельман