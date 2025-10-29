Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Балабанов навсегда

На экраны выходит очередной фильм о культовом режиссере Алексее Балабанове

В прокате — документальный фильм Григория Сельянова и Анны Сельяновой «Брат навсегда», посвященный, как легко догадаться по названию, Алексею Балабанову. Михаил Трофименков попытался поместить его в контекст отечественной «балабаниады».

В народном сознании Балабанов ассоциируется только с дилогией «Брат» и «Брат-2»

В народном сознании Балабанов ассоциируется только с дилогией «Брат» и «Брат-2»

Фото: Наше кино

В народном сознании Балабанов ассоциируется только с дилогией «Брат» и «Брат-2»

Фото: Наше кино

Практически каждый фильм о Балабанове (1959–2013) начинается, как, по легенде, началась и сама история кинематографа, с прибытия поезда. Только поезд прибывает не на южнофранцузский вокзал городка Ла-Сьота, как у братьев Люмьер (1896), а на петербургский Витебский вокзал, чтобы выплюнуть на перрон всенародного брата Данилу Багрова.

«Брат навсегда» не исключение. Разве что прибытию поезда предшествует триумфальное явление «машиниста» балабановского экспресса, продюсера Сергея Сельянова в обнимку с Олегом Гаркушей, сыгравшим в последнем фильме режиссера «Я тоже хочу» (2012).

Что поделать. В народном сознании Балабанов ассоциируется только с дилогией «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000). Так что само включение в название слова «брат» должно гарантировать зрительский интерес.

Да, конечно, Балабанов, как никто другой из режиссеров, сумел услышать музыку великих и страшных 1990-х, эпохи, как говорит в фильме Никита Михалков, «унизительного времени лопнувших надежд» и криминальной гражданской войны всех против всех.

С другой стороны, это жестоко несправедливо, поскольку Балабанов неизмеримо больше, чем автор фильмов о русском «Робин Гуде», убийце с лицом мальчика из хорошей семьи, явления которого жаждали миллионы униженных и оскорбленных эпохой. За рамками фильма остаются его другие шедевры — а не шедевров Балабанов не снимал, одним своим существованием оправдывая перед лицом вечности эфемерное существование русского кино. От «Счастливых дней» (1991) до «Кочегара» (2010), от незаконченной по трагическим обстоятельствам (гибель на съемках исполнительницы главной роли) «Реки» (2002) до «Морфия» (2008).

Казалось бы, документальная «балабаниада» в нашем кино достаточно велика и ведет отсчет от фильма Владимира Непевного «Как снят "Брат-2"» (2000). Но, собственно говоря, о настоящем, большом Балабанове снят только один фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием» (2022) Любови Аркус. Ювелирно сделанный и невыносимо душераздирающий: здесь громкие слова о негромком режиссере уместны, поскольку речь идет о его угасании.

Есть фильм Константина Смилги «Алексей Балабанов. Послесловие» (2023), но это скорее полнометражное интервью с режиссером. Есть отличная работа Петра Шепотинника «Нас других не будет» (2021), где Балабанов появляется, но фильм сфокусирован на Сергее Бодрове, опять-таки на «брате».

Ну, брат так брат. Ну, прибытие поезда так прибытие. Поехали.

«Брат навсегда» производит лоскутное ощущение. Слова, которые мы не раз слышали или читали о Балабанове в других фильмах, телепередачах и книгах, и отрывки из фильмов соединены с действительно новыми, но в общей лоскутности теряющимися материалами.

Любопытен монтажный контраст в разговоре о выборе Сергея Бодрова на главную роль. Надежда Васильева, художник по костюмам и жена Балабанова, восклицает: весь революционный смысл фильма был в интеллигентном лице Бодрова. И тут же — встык — сам Бодров в солнцезащитных очках цедит что-то с наигранно приблатненной интонацией. И тут же Лиза Джеффри, сыгравшая в «Брате-2» афроамериканскую журналистку, сравнивает Бодрова с Томом Крузом.

Ирина Салтыкова упивается сама собой. Великий оператор Сергей Астахов предстает на старой фотокарточке веселым хиппи: нет, не «хиппи», поправляет Васильева, а «левшой». Сельянов с улыбкой вспоминает, как после «Брата» кое-кто на «Ленфильме» (Алексей Герман) окрестил его с Балабановым нерукопожатными «фашистами». А они искренне веселились, тролля идеологических пуристов, уворачивающихся от их объятий.

Помню-помню, веселое было время. И от иных воспоминаний не удержаться. Вот Любовь Аркус рассказывает, как на студии СТВ, занимавшей в конце 1990-х две комнаты на «Ленфильме», в многозначительном молчании сидели друг напротив друга Сельянов с Балабановым.

Как-то раз я привел познакомиться с ними французского друга-киноведа. Огромный стол, декорированный, если мне память не изменяет, одной лишь бутылкой. И немой диалог продюсера с режиссером. Один качает головой, другой кивает, почесывая бороду, оба вздыхают. Часа через четыре мы вернулись на СТВ попрощаться с товарищами. Мизансцена все та же, мимика все та же, даже позы не изменились.

«Что они делают?» — изумился француз. «Как что, новый фильм обсуждают».— «Странно, у нас продюсеры иначе работают».

У вас, наверное, иначе. Зато и таких фильмов, как «Брат» или «Про уродов и людей» (1998), не делают. И таких режиссеров, как Балабанов, о котором снимали и будут снимать кино, давным-давно не делают тоже.

«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как &quot;все побежали, и я побежал&quot;. Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов &quot;Юный химик&quot;. Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия» &lt;br>Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

«Я вырос в промышленном центре, где не существовало никакой другой логики, кроме как "все побежали, и я побежал". Единственное, чем я отличался от остальных, — я любил делать бомбы из наборов "Юный химик". Я знал много разных составов, смешивал и взрывал. Зачем? Зачем из рогатки воробьев убиваешь? Потому что это часть охотничьего инстинкта. Зачем стекла бьешь в домах? Ради удовольствия»
Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков

Фото: Адиль Кусов

«Я всегда хотел экранизировать &quot;Камеру обскуру&quot; Набокова. Но, думаю, не смог бы, как он, уехать и писать на чужом языке. Хотя в молодости у меня даже было такое желание. А потом устроился на работу, и все само собой забылось» &lt;br>После службы в армии Алексей Балабанов четыре года работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино»)

«Я всегда хотел экранизировать "Камеру обскуру" Набокова. Но, думаю, не смог бы, как он, уехать и писать на чужом языке. Хотя в молодости у меня даже было такое желание. А потом устроился на работу, и все само собой забылось»
После службы в армии Алексей Балабанов четыре года работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино»)

Фото: Верещагин Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают» &lt;br>Фильм «Счастливые дни» (1992 год, кадр — на фото) по роману Сэмюэла Беккета стал дебютом Алексея Балабанова. Кроме того, это кино было первой большой совместной работой Балабанова и Виктора Сухорукова, исполнившего главную роль. Позднее актер снялся практически во всех фильмах режиссера и, будучи хорошо знаком с Балабановым, характеризовал его так: «Служение кинематографу награждает его одиночеством, затворничеством, нелюдимостью, эмоциональной скудостью и заметным невниманием к людям вокруг. Эгоист. Улыбка — редкость. Слез я не видел никогда. Редко жалуется на судьбу, но и радуется не часто»

«От окружающего мира я спасаюсь у себя в комнате. Сажусь и занимаюсь своими делами. Дома меня почти никто не трогает, дома меня уже все знают»
Фильм «Счастливые дни» (1992 год, кадр — на фото) по роману Сэмюэла Беккета стал дебютом Алексея Балабанова. Кроме того, это кино было первой большой совместной работой Балабанова и Виктора Сухорукова, исполнившего главную роль. Позднее актер снялся практически во всех фильмах режиссера и, будучи хорошо знаком с Балабановым, характеризовал его так: «Служение кинематографу награждает его одиночеством, затворничеством, нелюдимостью, эмоциональной скудостью и заметным невниманием к людям вокруг. Эгоист. Улыбка — редкость. Слез я не видел никогда. Редко жалуется на судьбу, но и радуется не часто»

Фото: Ленфильм

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу пустопорожних разговоров» &lt;br>С 1990 года Алексей Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство своих фильмов &lt;br>На фото: с актером Сергеем Бодровым-младшим

«У меня нет круга общения, я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу пустопорожних разговоров»
С 1990 года Алексей Балабанов жил и работал в Санкт-Петербурге. В 1992 году вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при содействии которой снял большинство своих фильмов
На фото: с актером Сергеем Бодровым-младшим

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Денег не было снимать интеллектуальные фильмы. В то время уже была очень популярна бульварная литература. Я прочел &quot;Антикиллер&quot; Корецкого и решил снять фильм про бандитов — модно было» &lt;br>Фильм «Брат» (1997, кадр — на фото), как и его продолжение «Брат-2» (2002), считается главной работой Алексея Балабанова, прославившей его среди широкой аудитории, которая сразу после выхода в прокат разобрала картину на цитаты. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший стал одним из самых популярных российских актеров

«Денег не было снимать интеллектуальные фильмы. В то время уже была очень популярна бульварная литература. Я прочел "Антикиллер" Корецкого и решил снять фильм про бандитов — модно было»
Фильм «Брат» (1997, кадр — на фото), как и его продолжение «Брат-2» (2002), считается главной работой Алексея Балабанова, прославившей его среди широкой аудитории, которая сразу после выхода в прокат разобрала картину на цитаты. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший стал одним из самых популярных российских актеров

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я даже в Монреале один раз попал в обезьянник. Так, по глупости. Потому что они законопослушные, а я — нет. Полицейскому одному не понравился, вот и все. Послал его на хер, потому что он меня заставил стоять в миграционной очереди, а я на фестиваль опаздывал. Он пистолет вытащил, наручники, заставил меня руки за голову положить — в общем, весь набор. У нас бы все проще было: милиционер даст тебе по башке, и ты сидишь тихо»

«Я даже в Монреале один раз попал в обезьянник. Так, по глупости. Потому что они законопослушные, а я — нет. Полицейскому одному не понравился, вот и все. Послал его на хер, потому что он меня заставил стоять в миграционной очереди, а я на фестиваль опаздывал. Он пистолет вытащил, наручники, заставил меня руки за голову положить — в общем, весь набор. У нас бы все проще было: милиционер даст тебе по башке, и ты сидишь тихо»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«У каждого режиссера есть только один хороший фильм. Мне &quot;Про уродов и людей&quot; нравится» &lt;br>Алексей Балабанов, не раз уверявший, что собственные фильмы не любит, лучшей своей работой считал «Про уродов и людей» (1998). За эту стилизованную черно-белую драму режиссер был удостоен премии «Ника»

«У каждого режиссера есть только один хороший фильм. Мне "Про уродов и людей" нравится»
Алексей Балабанов, не раз уверявший, что собственные фильмы не любит, лучшей своей работой считал «Про уродов и людей» (1998). За эту стилизованную черно-белую драму режиссер был удостоен премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

«У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню» &lt;br>Фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008, кадр со съемок на фото) был снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». В фильме, впрочем, мало общего с одноименным произведением

«У меня плохая память на все современное: ни имен, ни названий, ничего не помню»
Фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008, кадр со съемок на фото) был снят по сценарию Сергея Бодрова-младшего по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». В фильме, впрочем, мало общего с одноименным произведением

Фото: Олег Беляев

«Даже не помню, когда я последний раз смеялся. Я такие вещи не записываю. Помню только, что когда в восьмидесятом году я по студенческом обмену учился в Манчестере, то жил в старой рабочей семье. В этой семье дети были, внуки приходили. И мне это очень забавным казалось — что дети на английском разговаривают. Я ведь до этого никогда не слышал, чтобы дети на английском говорили» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Кочегар» (2010 год)

«Даже не помню, когда я последний раз смеялся. Я такие вещи не записываю. Помню только, что когда в восьмидесятом году я по студенческом обмену учился в Манчестере, то жил в старой рабочей семье. В этой семье дети были, внуки приходили. И мне это очень забавным казалось — что дети на английском разговаривают. Я ведь до этого никогда не слышал, чтобы дети на английском говорили»
На фото: кадр из фильма «Кочегар» (2010 год)

Фото: Кинокомпания СТВ

«Никогда не выяснял своих отношений с Богом. Мне, в отличие от Терри Гиллиама, и так все понятно» &lt;br>«Я тоже хочу» (2012, кадр на фото) — последний фильм Алексея Балабанова, который он снимал уже будучи тяжело больным

«Никогда не выяснял своих отношений с Богом. Мне, в отличие от Терри Гиллиама, и так все понятно»
«Я тоже хочу» (2012, кадр на фото) — последний фильм Алексея Балабанова, который он снимал уже будучи тяжело больным

Фото: Кинокомпания СТВ

«Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю» &lt;br>18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием в санатории «Дюны» в Сестрорецке, Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни

«Я не знаю, хороший я человек или плохой. Не мне судить. Умру – узнаю»
18 мая 2013 года, работая над очередным сценарием в санатории «Дюны» в Сестрорецке, Алексей Балабанов скончался на 55-м году жизни

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

