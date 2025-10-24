Шумы на оба ваши дома

В прокате — фильм Ким Су Джина «Паранормальное явление. Шум» (Noijeu). Михаил Трофименков открыл оригинальный способ интерпретации южнокорейских фильмов ужасов.

Если вам немного лень в очередной раз погружаться в бездны медлительной корейской мистики, но все же интересно, чего там жуткого напридумывал дебютант Ким Су Джин, не отчаивайтесь. А просто пересмотрите анимационный шедевр Федора Хитрука «История одного преступления» (1962).

Помните, это фильм о милейшем бухгалтере Василии Васильевиче Мамине, который и мухи не обидит, и цветочки ласково польет, и со всеми соседями раскланяется, и соседского мальчишку за нос подергает, но, однако, как-то поутру зверски убивает ударами кастрюли по голове двух дворничих, оглашавших двор заливистым хохотом.

Открутив события рокового утра на сутки назад, Хитрук выяснял, что товарища Мамина довели до греха соседи, не дававшие ему уснуть.

То зверски хряпавшие во дворе костяшками домино, то громыхавшие дверьми лифта. Сотрясавшие дом то завываниями рок-н-ролла, то пьяными свадебными руладами о «двух гитарах за стеной». То буйно выяснявшие супружеские отношения, то столь же шумно выбрасывавшие в мусоропровод последствия выяснений — битую посуду.

А тут еще из крана капает вода, как на голову пытаемого в застенках инквизиции. А на работу между тем уже вот-вот пора вставать.

Ну как тут двух бабушек не прихлопнуть?

Так вот, фильм Ким Су Джина ровно о том же, только в пять раз длиннее и безмерно скучнее.

Со Джу Ен (Ли Сон Бин) еще «повезло», что она носит слуховые аппараты. Может в любой момент отключиться и от монотонного шума фабричного цеха, где работает на конвейере, и от странных звуков, сводивших с ума ее сестру — хромую Со Джу Хи (Чон Ин Нен).

Как ни старалась Со Джу Хи выяснить источник звуков, как ни записывала мистические скрипы и лязги на диктофон, ничто не уберегло ее — пропала, как есть пропала. И вот теперь Со Джу Ен предстоит вселиться в сестринскую квартиру в многоквартирном человейнике, напоминающем драное общежитие. Вселиться, чтобы расследовать, как может человек пропасть в доме — камеры видеонаблюдения тому свидетели,— не покидая его периметра.

Героиню встречают записки, приклеенные к дверям, с мольбами не шуметь: оказывается, жалобы на шум взаимообразны. Потом постепенно появляются и сами жалобщики. Кто-то очень вежлив и даже предлагает новой соседке свежие булочки. Кто-то столь же вежливо обещает «вырвать язык» героине, если безобразие не прекратится. А потом является пырять огромным кухонным ножом кнопки домофона. Только ради того, чтобы самому столкнуться с неведомым и спланировать с седьмого этажа на асфальт.

В общем, как выясняется, хам с ножом обитал в квартире номер 504, в квартире 704 кого-то убили, а сама Со Джу Ен оказалась между двух огней — в квартире 604. Ну а еще кто-то где-то повесился, кто-то где-то живет с призраком погибшей дочери. В подвале, заваленном гниющим мусором, обнаруживаются садистские детские рисунки и мистическая дверь в никуда, а в квартире Со Джу Хи — какой-то омерзительный круг гнили на полу.

Вообще-то от корейского фильма ужасов ждешь погружения в предания о злых духах, пробужденных к жизни цивилизацией. Но нет, «Шум» вовсе не об этом. А о чем же?

О произволе управляющих компаний, отказывающихся признать буйство духов на подведомственной территории, дабы не навредить наконец-то начинающейся реконструкции квартала? О квартирных проблемах молодого поколения, которое может позволить себе аренду только вот таких клетушек? О нулевом уровне их звукоизоляции?

Наверное, да, это социальное высказывание, которое легко считает корейский зритель. Что ж, посочувствуем ему и пересмотрим Хитрука.