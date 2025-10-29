Очень нестрашное кино
В российском прокате стартует хоррор «Шелби Оукс. Город-призрак»
В прокат выходит фильм ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак» — полнометражный режиссерский дебют Криса Стакманна. Несмотря на годы подготовки и участие видного хоррормейкера Майка Флэнагана в качестве исполнительного продюсера, картина получилась невнятной сборной солянкой из других, куда более впечатляющих ужастиков, считает Юлия Шагельман.
Ни один кадр фильма не способен по-настоящему напугать
Фото: Вольга
Если при просмотре «Шелби Оукс» производит впечатление любительского фильма, то это не случайно. Режиссер и сценарист Крис Стакманн до этого поставил несколько ультранизкобюджетных короткометражек, но в основном занимался тем, что выкладывал на свой YouTube-канал, который сегодня насчитывает чуть больше 2 млн подписчиков, обзоры и рецензии на фильмы, отдавая предпочтение хоррорам. А каждый Хэллоуин он со своей женой Сэм Лиз (она стала соавтором сценария «Шелби Оукс») снимал для канала спецвыпуск, посвященный этому празднику ужасов. Именно во время съемок одного из таких видео в 2016 году им и пришла идея сделать полнометражное кино об исчезновении группы исследователей паранормальных явлений.
Денег на это кино, собранных практически по знакомым, было недостаточно, и в 2022 году Стакманн запустил краудфандинговую кампанию на сайте Kickstarter. Ему удалось получить от подписчиков почти $1,4 млн, что в тот момент стало самой большой суммой, собранной на этом сайте на производство фильма ужасов.
Уже на этапе постпродакшена к проекту присоединился Майк Флэнаган, известный, например, по сериалам «Призрак дома на холме» (2018), «Полуночная месса» (2021) и «Падение дома Ашеров» (2023), а также по экранизациям романов Стивена Кинга «Игра Джеральда» (2017), «Доктор Сон» (2019) и «Жизнь Чака» (2024). А после премьеры на международном фестивале жанрового кино Fantasia права на дистрибуцию картины приобрела независимая студия Neon, которая выделила Стакманну средства на дополнительные съемки, чтобы сделать «Шелби Оукс» более страшным и кровавым.
Что же из этого получилось? Увы, кинокритическая насмотренность сыграла со Стакманном злую шутку. Хотя события фильма перекликаются с его личной историей (он вырос в секте, откуда его старшую сестру изгнали, когда она разочаровалась в вере, и ее потеря сильно травмировала будущего режиссера), рассказать о ней он смог только цитатами из чужих фильмов.
«Шелби Оукс» полон отсылок: от «Ведьмы из Блэр» (1999) и «Озера Мунго» (2007), откуда позаимствована стилистика мокьюментари и «найденных пленок», до любого из «Звонков», фильмов М. Найта Шьямалана и такой классики, как «Ребенок Розмари» (1968). Все они собраны в невразумительное, рыхлое и совсем нестрашное зрелище.
Первая треть фильма — это псевдодокументалка, посвященная печальной судьбе группы ютуберов, которые называли себя «Паранормальные параноики» и снимали видео в местах, известных присутствием потусторонних сил. За 12 лет до событий «Шелби Оукс» они заехали в город с тем же названием, давно покинутый жителями, от которого сохранились только остатки тюрьмы и парка развлечений. Там произошло что-то непонятное, после чего три из четырех «параноиков» были найдены мертвыми, а основательница группы Райли (Сара Дерн) пропала. Полицейское расследование зашло в тупик и было в общем-то заброшено.
Однако сестра Райли Мия (Камилль Салливан) все еще надеется ее отыскать. Эта надежда получает новую пищу, когда в результате одного внезапного и пугающего события ей в руки попадает до того неизвестная запись «Паранормальных параноиков», на которой запечатлен момент похищения Райли неким страшным мужиком. С этого момента фильм переходит из режима мокьюментари в обычный игровой (но все равно с включениями фрагментов «старых пленок»), а Мия начинает собственное расследование, под неубедительными предлогами скрывая открывшиеся ей новые сведения от полиции.
Она читает книжки про инкубов — символы одного из этих дьявольских созданий были найдены в местах, где пропали «параноики», но почему-то за 12 лет никому не пришло в голову поискать их в интернете. И, конечно, в полном одиночестве едет в Шелби Оукс, никому не сказав, куда отправилась. Там-то ее и ждет разгадка исчезновения Райли, которая оказывается совершенно тривиальной. Хорошо, что к этому моменту никому, кроме авторов фильма, она уже не интересна.