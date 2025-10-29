Очень нестрашное кино

В прокат выходит фильм ужасов «Шелби Оукс. Город-призрак» — полнометражный режиссерский дебют Криса Стакманна. Несмотря на годы подготовки и участие видного хоррормейкера Майка Флэнагана в качестве исполнительного продюсера, картина получилась невнятной сборной солянкой из других, куда более впечатляющих ужастиков, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ни один кадр фильма не способен по-настоящему напугать

Фото: Вольга Ни один кадр фильма не способен по-настоящему напугать

Фото: Вольга

Если при просмотре «Шелби Оукс» производит впечатление любительского фильма, то это не случайно. Режиссер и сценарист Крис Стакманн до этого поставил несколько ультранизкобюджетных короткометражек, но в основном занимался тем, что выкладывал на свой YouTube-канал, который сегодня насчитывает чуть больше 2 млн подписчиков, обзоры и рецензии на фильмы, отдавая предпочтение хоррорам. А каждый Хэллоуин он со своей женой Сэм Лиз (она стала соавтором сценария «Шелби Оукс») снимал для канала спецвыпуск, посвященный этому празднику ужасов. Именно во время съемок одного из таких видео в 2016 году им и пришла идея сделать полнометражное кино об исчезновении группы исследователей паранормальных явлений.

Денег на это кино, собранных практически по знакомым, было недостаточно, и в 2022 году Стакманн запустил краудфандинговую кампанию на сайте Kickstarter. Ему удалось получить от подписчиков почти $1,4 млн, что в тот момент стало самой большой суммой, собранной на этом сайте на производство фильма ужасов.

Уже на этапе постпродакшена к проекту присоединился Майк Флэнаган, известный, например, по сериалам «Призрак дома на холме» (2018), «Полуночная месса» (2021) и «Падение дома Ашеров» (2023), а также по экранизациям романов Стивена Кинга «Игра Джеральда» (2017), «Доктор Сон» (2019) и «Жизнь Чака» (2024). А после премьеры на международном фестивале жанрового кино Fantasia права на дистрибуцию картины приобрела независимая студия Neon, которая выделила Стакманну средства на дополнительные съемки, чтобы сделать «Шелби Оукс» более страшным и кровавым.

Что же из этого получилось? Увы, кинокритическая насмотренность сыграла со Стакманном злую шутку. Хотя события фильма перекликаются с его личной историей (он вырос в секте, откуда его старшую сестру изгнали, когда она разочаровалась в вере, и ее потеря сильно травмировала будущего режиссера), рассказать о ней он смог только цитатами из чужих фильмов.

«Шелби Оукс» полон отсылок: от «Ведьмы из Блэр» (1999) и «Озера Мунго» (2007), откуда позаимствована стилистика мокьюментари и «найденных пленок», до любого из «Звонков», фильмов М. Найта Шьямалана и такой классики, как «Ребенок Розмари» (1968). Все они собраны в невразумительное, рыхлое и совсем нестрашное зрелище.

Первая треть фильма — это псевдодокументалка, посвященная печальной судьбе группы ютуберов, которые называли себя «Паранормальные параноики» и снимали видео в местах, известных присутствием потусторонних сил. За 12 лет до событий «Шелби Оукс» они заехали в город с тем же названием, давно покинутый жителями, от которого сохранились только остатки тюрьмы и парка развлечений. Там произошло что-то непонятное, после чего три из четырех «параноиков» были найдены мертвыми, а основательница группы Райли (Сара Дерн) пропала. Полицейское расследование зашло в тупик и было в общем-то заброшено.

Однако сестра Райли Мия (Камилль Салливан) все еще надеется ее отыскать. Эта надежда получает новую пищу, когда в результате одного внезапного и пугающего события ей в руки попадает до того неизвестная запись «Паранормальных параноиков», на которой запечатлен момент похищения Райли неким страшным мужиком. С этого момента фильм переходит из режима мокьюментари в обычный игровой (но все равно с включениями фрагментов «старых пленок»), а Мия начинает собственное расследование, под неубедительными предлогами скрывая открывшиеся ей новые сведения от полиции.

Она читает книжки про инкубов — символы одного из этих дьявольских созданий были найдены в местах, где пропали «параноики», но почему-то за 12 лет никому не пришло в голову поискать их в интернете. И, конечно, в полном одиночестве едет в Шелби Оукс, никому не сказав, куда отправилась. Там-то ее и ждет разгадка исчезновения Райли, которая оказывается совершенно тривиальной. Хорошо, что к этому моменту никому, кроме авторов фильма, она уже не интересна.