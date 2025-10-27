Воспитать дракона

В прокат вышел музыкальный фильм Дмитрия Хонина «Горыныч», в котором герой Александра Петрова воспитывает цифрового дракончика и спасает сказочное царство от иноземных врагов. О том, как это у него получается, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маленький дракон принимает в фильме минимальное участие

Фото: Вольга Маленький дракон принимает в фильме минимальное участие

Фото: Вольга

В преддверии школьных каникул на российских киноэкранах сошлись сразу два сказочных мюзикла: «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого и «Горыныч» Дмитрия Хонина. И там и там наши современники попадают в волшебную страну, и там и там их встречают удивительные звероподобно-антропоморфные существа, и там и там персонажи то и дело запевают от избытка чувств. Но если в «Алисе…» исполняют песни на стихи Высоцкого с советской пластинки фирмы «Мелодия» 1976 года, то в «Горыныче» все музыкальные номера оригинальные, за исключением дополнительно украсивших саундтрек произведений Надежды Кадышевой и группы Uma2rman.

«Горыныч» — уже четвертая полнометражная сказка, произведенная кинокомпанией СТВ продюсера Сергея Сельянова. До этого были «Конек-Горбунок» (2021), «По щучьему велению» (2023) и «Огниво» (2024), над которыми работала почти та же команда. У нового фильма та же художница-постановщица Анастасия Каримулина и художницы по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова, так что его визуальное решение, хоть и полное остроумных деталей вроде деревянных доспехов царя с резьбой в виде зайчиков, кажется уже хорошо знакомым. Столь же узнаваемы шутки, диалоги и даже сюжетные ходы, придуманные сценаристом «По щучьему велению» и «Огнива» Александром Архиповым. Зато режиссер новый — дебютант в игровом кино Дмитрий Хонин.

Перед нами снова история о сказочном, но безусловно русском царстве (в этот раз — княжестве), которое хотят извести внешние и внутренние враги. Боярин Парамон Дундук (Алексей Филимонов) вместе с иноземным доктором Жюлем (Сергей Епишев) внушили князю (Сергей Маковецкий), что он страдает от множества хворей, заставляют его соблюдать постельный режим и травят пилюлями. Все это — по сговору с бароном Рудольфом (Дмитрий Куличков), главой рыцарского ордена, который собирается напасть на ослабленное отсутствием сильного лидера княжество.

В этот замес и попадает лейтенант ВМФ РФ Алексей Алехин (Александр Петров), спустившийся на дно Балтийского моря во время научной экспедиции по поиску древних подводных существ. Его батискаф утаскивает огромный осьминог, а всплывает он уже в сказочном мире, причем вместе с яйцом, из которого вылупляется очаровательный дракончик, похожий на смесь щеночка и бэби-Йоды.

Леха называет зверушку Горынычем и отправляется на поиски корма для него и способа вернуться домой в Купчино для себя, но встречает княжескую дочь Марусю (Виктория Агалакова). Она принимает моряка, избавившего от икоты местного лавочника, за лекаря, и просит помочь ее отцу. Влюбившийся с первого взгляда Леха, разумеется, соглашается, хотя из всех лекарств у него под рукой только случайно прихваченное из Питера манго.

Затем следуют шутки о столкновении условно-средневекового и современного менталитетов (Алексей знакомит Марусю с такими понятиями, как «ипотека» и «суши»), песни, пляски и, конечно, оглушительная победа над всеми супостатами. Горыныч во всем этом вплоть до самого финала принимает минимальное участие, но, когда все-таки появляется на экране, исправно умиляет зрителей всех возрастов своими проделками. Примерно такая же функция и у Романа Курцына в роли проезжего циркового силача Бамбулы, чье появление сопровождает один из самых энергичных музыкальных номеров.

Если отвлечься от политической составляющей (а аудитории 6+ сделать это будет несложно), «Горыныч» вышел вполне бодрым, веселым, хоть и ни разу не оригинальным зрелищем. Дракончик попискивает, Леха и Маруся, взявшись за руки, кружат среди звезд, псы-рыцари заходятся в залихватском йодле, а рефрен «Бамбула, Бамбула, проездом из Стамбула» далеко не сразу получается выкинуть из головы. Что еще нужно на каникулах.

Юлия Шагельман