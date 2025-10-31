В Махачкале ребенок попал в больницу после наезда иномарки

В Махачкале семилетняя девочка попала в больницу после наезда автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Происшествие случилось накануне вечером, 30 октября, на улице Имама Шамиля. Предварительно, 31-летний житель Кумторкалинского района за рулем Kia Rio совершил наезд ребенка, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с различными телесными повреждениями доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы.

Константин Соловьев