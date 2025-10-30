Главные новости за 30 октября. Ростов-на-Дону и область

Правоохранители предотвратили подготовку к теракту на объекте пенитенциарной системы Ростовской области. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

В Ростове-на-Дону 30 октября 2025 года в помещении офиса «Россети-Юг», расположенного по ул. Большая Садовая, обнаружены тела сотрудников компании — 38-летней женщины и 37-летнего мужчины — с огнестрельными ранениями. Мужчина застрелил бывшую супругу, после свел счеты с жизнью.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Ахмеду Абусупьянову, подозреваемому в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Постановлением суда фигурант останется под стражей до 28 декабря 2025 года включительно.

В Ростовской области за девять месяцев 2025 года зафиксировали пять нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Снижение составило 58,3%. Для сравнения: по итогам всего 2024 года было зафиксировано 15 подобных случаев.

Германский предприниматель Борис Кемпф открыл в Ростовской области производство каркасных зданий для глэмпингов. Бизнесмен арендовал и оборудовал цех площадью 1 тыс. кв. м., где уже разрабатывают и выпускают быстровозводимые конструкции.

Ростовский электровозоремонтный завод завершил капитальный ремонт промышленного электровоза ОПЭ1-106, предназначенного для горнодобывающих предприятий. За 10 месяцев 2025 года специалисты восстановили шесть секций, что составляет три локомотива данной серии.