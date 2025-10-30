На Ростовском ЭРЗ восстановили горнодобывающий электровоз ОПЭ1-106

Ростовский электровозоремонтный завод завершил капитальный ремонт промышленного электровоза ОПЭ1-106, предназначенного для горнодобывающих предприятий. За 10 месяцев 2025 года специалисты восстановили шесть секций, что составляет три локомотива данной серии. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба компании.

По информации ведомства, масштабные работы включали восстановление и замену ключевых узлов — тяговых двигателей с модернизацией охлаждения, обновление блоков управления и силовой электроники. Также отремонтировали электрооборудование, трансмиссию и ходовую часть. В ходе восстановления провели конструктивные доработки для повышения надежности и энергоэффективности машин.

«Двухсекционные электровозы ОПЭ1 проходят капремонт раз в 16 лет по достижении установленного срока эксплуатации»,— говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Сергея Едрышова, РЭРЗ имеет контракт по восстановлению электровозов серии ОПЭ1 до 2029 года. Реализация таких проектов демонстрирует готовность предприятия предоставлять качественные и своевременные решения для нужд промышленных партнеров, укрепляя технологический суверенитет страны в области транспортного машиностроения.

«Однофазные промышленные электровозы первого типа выпускал Новочеркасский электровозостроительный завод, входящий в АО ТМХ. Машины работают на горнодобывающих предприятиях, способны функционировать на неэлектрифицированных участках и преодолевать уклоны до 60 промилле»,— пояснил «Ъ-Ростов» господин Едрышов.

Валентина Любашенко