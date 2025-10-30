Немецкий бизнесмен запустил производство модульных домов в Ростовской области

Германский предприниматель Борис Кемпф открыл в Ростовской области производство каркасных зданий для глэмпингов. Бизнесмен арендовал и оборудовал цех площадью 1 тыс. кв. м., где уже разрабатывают и выпускают быстровозводимые конструкции. Об это сообщает «Город N» со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Немецкая промышленность переживает кризис, поэтому я решил частично перенести бизнес в Россию», — поясняет господин Кемпф. По его словам, в Ростовской области стремительно развивается строительство глэмпингов, туристическая инфраструктура и логистика.

В ведомстве уточняют: «Первый модульный дом станет одновременно презентационным центром и офисом продаж компании. Кроме того, его планируют сдавать в аренду. Затраты по проекту не раскрываются, однако для развития производства потребуется микрозаем».

«С января по июль 2025 года Ростовскую область посетили 985 тыс. туристов — на 8% больше, чем годом ранее. Средняя загрузка отелей составила около 80%. Открываются набирающие популярность кемпинги и глэмпинги, создаются условия для рыбалки, пляжного отдыха, пешеходных и велосипедных прогулок»,— отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Валентина Любашенко