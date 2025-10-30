Аварийность речного транспорта на Дону снизилась на 58% в 2025 году

В Ростовской области за девять месяцев 2025 года зафиксировали пять нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

По информации ведомства, снижение составило 58,3%. Для сравнения: по итогам всего 2024 года было зафиксировано 15 подобных случаев.

Материальный ущерб от происшествий в 2025 году составил 16,1 млн руб. против 15,9 млн руб. годом ранее. Количество пострадавших сократилось с 10 до 7 человек. Число погибших уменьшилось с пяти до двух человек, что на 60% меньше прошлогоднего уровня.

«Основными причинами нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в регионе являются технические, организационные и человеческие факторы. Эти причины приводят к возникновению аварий и транспортных происшествий, создают угрозу здоровью людей и окружающей среде»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко