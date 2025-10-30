Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области предотвратили теракт на объектах ФСИН

Правоохранители предотвратили подготовку к теракту на объекте пенитенциарной системы Ростовской области. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант, сторонник террористической организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений ФСИН, подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения. Предотвратить преступление удалось сотрудникам УФСБ и ГУФСИН.

Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.

Константин Соловьев

Новости компаний Все