Взыскание 115 млн руб. с мэра Бугульмы и выплаты пострадавшим от атаки БПЛА

Экс-мэр Бугульмы Линар Закиров не смог оспорить решение о конфискации имущества на 115 млн руб. Ранее проверка прокуратуры установила, что расходы господина Закирова и членов его семьи значительно превышали официальные доходы.

Пострадавшие от атаки дронов в Казани получат единовременную выплату в 78 тыс. руб. Выплаты получат граждане и организации, чье имущество пострадало во время атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Размер компенсации также составит 156,8 тыс. руб. при полной утрате имущества и сумму, равную размеру ущерба, в случае повреждения транспорта.

«Татнефть» выплатила 29,77 млрд руб. дивидендов за шесть месяцев. По обыкновенным акциям выплачено 28,1 млрд руб., а по привилегированным — 1,66 млрд руб. На одну акцию приходится 14,35 руб.

Пассажир, летевший в Казань со $110,6 тыс., пытался сбежать от таможенников. Мужчина отказался предъявить багаж и попытался скрыться, однако был задержан. У пассажира из Стамбула нашли турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, румынские леи, индийские рупии, сербские динары и др.

Прокуратура Татарстана требует уволить главу исполкома Бугульмы Михаила Конкова, сообщил «Ъ Волга-Урал» источник. Проверка выявила, что ремонт личного автомобиля господина Конкова в 2021 и 2022 годах был оплачен компанией «Жил Сервис», с которой чиновник имел деловые связи.

На федеральных трассах Татарстана установят новое освещение на 247 млн руб. Освещение появится на трассах Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном и М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — на участках с 1030-го по 1031-й километр и с 843-го по 856-й километр.

В Татарстане хотят учредить ежегодную новую премию в области науки. Цель инициативы — укрепление имиджа научных достижений и ученых республики. Премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2026 года.

За девять месяцев в Татарстане выдали автокредитов на 51,3 млрд руб. Регион занял четвертое место в России по этому показателю, уступив только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В целом по стране за январь-сентябрь 2025 года объем выданных автокредитов снизился на 45,5%.

Диана Соловьёва