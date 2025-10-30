Прокуратура Татарстана требует уволить главу исполкома Бугульмы

Прокуратура Татарстана потребовала отставки главы исполкома Бугульмы Михаила Конкова по причине утраты доверия. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий внесен в повестку городского совета. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Проверка выявила, что ремонт личного автомобиля господина Конкова в 2021 и 2022 годах был оплачен компанией «Жил Сервис», с которой чиновник имел деловые связи. В декларациях он не указал эти расходы и не сообщил о конфликте интересов, подписывая решения, выгодные этой фирме.

В отношении главы Бугульминского исполкома могут возбудить уголовное дело по статьям о получении взятки или злоупотреблении полномочиями.

Господин Конков стал руководителем исполкома в 2015 году, а до этого, с 2012 года, возглавлял отдел ЖКХ и связи в Исполкоме Бугульминского района.

Анна Кайдалова