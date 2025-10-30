Пострадавшие от атаки дронов в Казани получат единовременную выплату в 78 тысяч

В Казани граждане и организации, имущество которых пострадало во время атаки беспилотников 21 декабря 2024 года, получат выплаты из резервного фонда Кабинета министров Татарстана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Последствие атаки беспилотников 21 декабря 2024 года в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Последствие атаки беспилотников 21 декабря 2024 года в Казани

Размер компенсации составит 78,4 тыс. руб. при частичной утрате имущества первой необходимости, 156,8 тыс. руб. — при полной утрате, а также сумму, равную размеру ущерба, в случае повреждения или утраты автотранспорта.

К имуществу первой необходимости относятся предметы, обеспечивающие базовые бытовые условия: мебель, техника, посуда, а также насосы, водонагреватели и отопительные котлы при отсутствии централизованных сетей.

Контроль за процессом выплат поручен Министерству труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Анна Кайдалова