В Татарстане за девять месяцев 2025 года выдано автокредитов на сумму 51,3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За девять месяцев в Татарстане выдали автокредитов на 51,3 млрд рублей

Регион занял четвертое место в России по этому показателю, уступив только Москве (93,4 млрд руб.), Московской области (83,7 млрд руб.) и Санкт-Петербургу (57,2 млрд руб.). Замыкает первую пятерку Краснодарский край — 50,7 млрд руб.

В целом по стране за январь — сентябрь 2025 года объем выданных автокредитов снизился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,8 трлн до 1,03 трлн руб.

Сокращение объемов связано с повышением рыночных ставок и ростом утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, влияние оказало введение макропруденциальных лимитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Татарстане выдали 7,1 тыс. автокредитов на 9,7 млрд руб.

Анна Кайдалова