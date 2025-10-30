На участках федеральных автодорог, проходящих по территории Татарстана, в 2026–2027 годах установят стационарное электрическое освещение. На эти цели выделят 247 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

На федеральных трассах Татарстана установят новое освещение на 247 млн рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Освещение появится на трассах Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (на участке с 311-го по 312-й километр) и М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — на участках с 1030-го по 1031-й километр и с 843-го по 856-й километр.

Работы начнут 15 января 2026 года и завершат до 30 августа 2027 года. В рамках контракта подрядчик должен установить и подключить опоры освещения, провести кабельные линии и смонтировать необходимые элементы энергоснабжения. Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», подведомственное Федеральному дорожному агентству, занимающееся управлением федеральными автомобильными дорогами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.

Анна Кайдалова