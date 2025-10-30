Пассажир, летевший в Казань со $110,6 тыс., пытался сбежать от таможенников

В аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти в Казань из-за рубежа валюту на $110,6 тыс. наличными. Контрабанду пресекли сотрудники таможни, сообщает пресс-служба ФТС России.

В зоне таможенного контроля пассажир отказался предъявить багаж и попытался скрыться, однако был задержан. Нарушителем оказался гражданин России, прибывший из Стамбула и направлявшийся рейсом в Казань. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

Незадекларированные наличные обнаружили при сканировании транзитного багажа. При досмотре у пассажира нашли деньги разных валют — турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, румынские леи, индийские рупии, сербские динары и другие. Общая сумма составила $110,6 тыс. в эквиваленте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере). Нарушителю грозит до 4 лет ограничения свободы или штраф в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты.

Анна Кайдалова