ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина отчиталось о выплате дивидендов за шесть месяцев 2025 года. Общая сумма начисленных выплат акционерам составила 29,77 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» выплатила 29,77 млрд рублей дивидендов за полугодие

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ «Татнефть» выплатила 29,77 млрд рублей дивидендов за полугодие

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По обыкновенным акциям (регистрационный номер — 1-03-00161-А, ISIN — RU0009033591) выплачено 28,1 млрд руб., что соответствует 14,35 руб. на одну ценную бумагу. Всего дивиденды получили владельцы 1,9 млрд акций.

По привилегированным акциям (регистрационный номер — 2-03-00161-А, ISIN — RU0006944147) выплачено 1,66 млрд руб., также из расчета 14,35 руб. на акцию. Выплаты произведены по 115,7 млн бумаг.

Дата закрытия реестра акционеров — 14 октября 2025 года, завершение выплат — 28 октября 2025 года.

Анна Кайдалова