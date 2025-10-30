Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение о взыскании в доход государства имущества бывшего главы Бугульминского района Линара Закирова и его родственников на сумму свыше 115 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Бугульмы не смог оспорить решение о конфискации имущества на 115 млн

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района Экс-мэр Бугульмы не смог оспорить решение о конфискации имущества на 115 млн

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района

Ранее проверка установила, что расходы Закирова и членов его семьи значительно превышали официальные доходы. Среди изъятого имущества — недвижимость в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne.

Иск о конфискации был подан прокурором республики Альбертом Суяргуловым.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года Высокогорский районный суд частично удовлетворил требования прокуратуры, признав необоснованными активы экс-чиновника на сумму более 115 млн руб.

Анна Кайдалова