Главные новости за 28 октября: Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

ВСУ не дают белгородцам ни одного мирного дня. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, с начала октября из-за украинских атак ранены 150 мирных жителей, в том числе 14 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, скульптурная композиция "Горожанка"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, скульптурная композиция "Горожанка"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом глава региона раскритиковал восстановление жилья в Шебекинском округе. «Динамика отрицательная, планы не выполняются»,— указал Вячеслав Гладков. Причина — плохая координация между чиновниками разных муниципалитетов.

Со следующего года белгородским предприятиям розничной торговли будет запрещено нанимать мигрантов. Исключение — торговля автотранспортом и мотоциклами. «Иностранным специалистам» уже запретили работать водителями автобусов и такси.

В Воронежской области банк ВТБ обратился в суд, чтобы обанкротить крупнейшего в регионе производителя яблок — «Центрально-Черноземную плодово-ягодную компанию».

В Липецке не могут определиться с подрядом на капремонт аэропорта: антимонопольная служба остановила торги из-за жалобы местной группы компаний «Солидарность», которая посчитала, что комиссия не учла ее богатый опыт. Начальная цена контракта — без малого 1,1 млрд руб.

Орловский губернатор Андрей Клычков попытается спасти местные трамваи, обратившись за поддержкой в федеральный центр. Недавно он оценивал модернизацию этого транспорта в 5 млрд руб.

Пост прокурора Тамбовской области займет зампрокурора Крыма Андрей Кулагин. Нынешний глава ведомства Александр Гулягин уедет руководить астраханской прокуратурой.

Юрий Голубь