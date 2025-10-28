ВТБ хочет обанкротить крупнейшего производителя яблок в Воронежской области

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление ВТБ о признании банкротом крупнейшего производителя яблок в регионе — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Сумма требований и их суть не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В воронежском арбитраже продолжают рассматриваться два иска ВТБ к компании. Первый был подан в конце марта и тогда же принят к производству. Сумма требований по нему составляет 142,4 млн руб., их суть не раскрывалась. Заседание суда назначено на 11 ноября.

Второй иск был подан в конце сентября, сумма требований по нему не раскрывалась. В документах суда указано, что банк просил обратить взыскание на заложенное имущество должника общей стоимостью 2,4 млрд руб. Заявление было оставлено без движения, так как истец не полностью оплатил госпошлину.

Еще один иск банка к фирме рассматривает Арбитражный суд Москвы. Сумма требований составляет 210,4 млн руб. Суть образования задолженности не раскрывалась. Заседание суда назначено на 24 ноября.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Несколько лет назад крупный московский поставщик средств защиты растений — ГК «Агроуслуги» — начал добиваться взыскания 146 млн руб. с воронежского ООО «Центрально-Черноземная промышленная компания». В «Агроуслугах» считали, что причиной образования задолженности стала перепродажа средств защиты ЦЧПЯК. В ЗАО причастность к этому отрицали.

Егор Якимов