Гладков: причина медленного восстановления Шебекина в плохой координации властей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания назвал причиной низких темпов восстановления жилья в Шебекинском округе «плохую координацию» между местной администрацией и главами других муниципалитетов. Последние отвечают за работы в закрепленных за ними секторах округа.

Вячеслав Гладков уже не в первый раз отмечает низкие темпы восстановления Шебекинского округа

Фото: t.me / vvgladkov Вячеслав Гладков уже не в первый раз отмечает низкие темпы восстановления Шебекинского округа

«Динамика восстановления жилья в округе отрицательная, планы не выполняются. Не вижу пока усиления работы в этом направлении. Люди требуют, ресурсы есть, счета оплачиваются, результата нет»,— сказал глава региона и добавил, что контроль за отстройкой жилья в приграничном муниципалитете будет усилен.

За прошедшую неделю в Шебекинском округе завершили ремонт 68 жилых объектов: 35 квартир и 33 частных дома. Пострадали за неделю 37 квартир и десять объектов ИЖС (всего — 47).

В целом в приграничных муниципалитетах при атаках ВСУ были повреждены 225 жилых помещений. Больше всего в Белгородском районе — 71. Восстановили при этом 201 объект. Самое большое количество расписок было получено в Шебекинском округе.

Алина Морозова