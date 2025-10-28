Гладков: причина медленного восстановления Шебекина в плохой координации властей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания назвал причиной низких темпов восстановления жилья в Шебекинском округе «плохую координацию» между местной администрацией и главами других муниципалитетов. Последние отвечают за работы в закрепленных за ними секторах округа.
Вячеслав Гладков уже не в первый раз отмечает низкие темпы восстановления Шебекинского округа
Фото: t.me / vvgladkov
«Динамика восстановления жилья в округе отрицательная, планы не выполняются. Не вижу пока усиления работы в этом направлении. Люди требуют, ресурсы есть, счета оплачиваются, результата нет»,— сказал глава региона и добавил, что контроль за отстройкой жилья в приграничном муниципалитете будет усилен.
За прошедшую неделю в Шебекинском округе завершили ремонт 68 жилых объектов: 35 квартир и 33 частных дома. Пострадали за неделю 37 квартир и десять объектов ИЖС (всего — 47).
В целом в приграничных муниципалитетах при атаках ВСУ были повреждены 225 жилых помещений. Больше всего в Белгородском районе — 71. Восстановили при этом 201 объект. Самое большое количество расписок было получено в Шебекинском округе.