Мигрантам в Белгородской области запретили работать в розничной торговле

С 2026 года в Белгородской области будет запрещено нанимать на работу мигрантов с трудовыми патентами на предприятия розничной торговли. Запрет не будет касаться торговли автотранспортом и мотоциклами. Соответствующий документ был подписан губернатором Вячеславом Гладковым и опубликован на сайте облправительства. Он вступил в силу 27 октября.

Работодателям до 1 января 2026-го необходимо привести численность сотрудников в соответствие с новым постановлением.

Мигрантам в регионе с начала года запретили работать водителями автобусов и такси и осуществлять перевозки пассажиров в городском и пригородном направлениях. Также иностранцы не могут вести деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

В мае 2024-го губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ, запрещающий устраивать иностранцев на работу по нескольким направлениям, среди которых — работа в такси. Тогда же иностранцам запретили работать таксистами Курской области, в марте — в Воронежской.

Год назад все регионы Черноземья решили повысить стоимость патентов для трудовых мигрантов на 2025-й, в результате чего разрешения на работу для них стали дороже. Эксперты отмечали, что такие решения принимаются на фоне других мер, ужесточающих миграционную политику.

Егор Якимов