Андрей Кулагин назначен прокурором Тамбовской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зампрокурора Крыма Андрей Кулагин будет переведен на должность прокурора Тамбовской области. Он сменит на этом посту Александра Гулягина, который в свою очередь возглавит прокуратуру Астраханской области. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации страны.

Фото: Совет Федерации РФ Андрей Кулагин

Андрей Кулагин родился в Саратове в 1982 году. В 2004-м окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас — Саратовская государственная юридическая академия) по специальности «Юриспруденция», в 2009 году — Саратовский государственный социально-экономический университет (впоследствии вошел в состав Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина) по специальности «Налоги и налогообложение». Начинал карьеру с работы в прокуратуре города Балаково Саратовской области и в управлении СКР при региональном надзорном ведомстве в 2004 году. В 2013–2016 годах занимал пост зампрокурора Западного административного округа Москвы, в 2016–2021 годах — прокурора Московского метрополитена. В октябре 2021-го был назначен зампрокурора Крыма.

Александр Гулягин работал главным прокурором Тамбовской области с 2020 года. На посту в астраханском ведомстве он сменит Сергея Фроста, который занимал его с июля 2020-го по май 2025 года.

На прошлой неделе эти кадровые изменения одобрил Совет федерации. Уточнялось, что президент примет решение после консультации с Совфедом.

Алина Морозова