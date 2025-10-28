В Белгородской области с начала октября при атаках ВСУ пострадали 150 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что с начала октября при обстрелах ВСУ пострадали 150 человек, в том числе 14 детей.

«С одной стороны всем им оказывается необходимая помощь, с другой стороны это, конечно, страшно, когда ребенок совсем маленького возраста получает страшные ранения»,— считает глава региона.

Господин Гладков напомнил, что с августа 2024 года пострадавшие при атаках ВСУ белгородцы получают выплаты из федерального бюджета — до этого они были региональными. С того момента поддержку на общую сумму порядка 600 млн руб. предоставили около 1,2 тыс. жителей.

За прошедшие выходные при ударах по Черноземью с Украины один человек погиб и 23 были ранены — все в Белгородской области.

Алина Морозова