ГК «Солидарность» обжаловала торги на капремонт аэропорта в Липецке за 1,1 млрд

ФАС России приостановила определение подрядчика для капитального ремонта аэродрома в Липецке. Решение было принято из-за поступившей жалобы от местной ГК «Солидарность». Согласно порталу госзакупок, претензию рассмотрят 30 октября.

Как следует из жалобы, в ГК посчитали, что комиссия неправомерно не учла ряд приложенных к их заявке контрактов, подтверждавших наличие у подрядчика соответствующего опыта. В частности, речь идет о госконтракте на строительство школы на 1,2 тыс. мест в Лебедяни Липецкой области. Также в «Солидарности» заявили, что считают избыточным требование заказчика о наличии у подрядчика опыта работы с «особо опасными, технически сложными и уникальными» объектами капстроительства.

По данным Rusprofile.ru, ООО ГК «Солидарность» было зарегистрировано в 2011 году в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 52 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Альберт Геворков и Игорь Скуратов. Господин Геворков также является генеральным директором предприятия. Кроме того, он владеет 100% липецкой стройфирмы ООО «Эталон» и 50% местного застройщика ООО «Альфа-строй» (еще 50% у господина Скуратова). Игорь Скуратов также является бенефициаром местного ООО «Фон» (строительство жилых и нежилых зданий). Выручка «Солидарности за 2024 год составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 64 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,4 млрд и 7,1 млн руб. С мая 2014 года компания выиграла 73 госконтракта на 9,7 млрд руб.

Конкурс на капремонт липецкого аэропорта был объявлен ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в начале октября. Начальная цена составляла 1,089 млрд руб. Название компании-победителя, предложившего за свои услуги 1,084 млрд руб., не раскрывалось. Второй участник оценил свои услуги в 1,089 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в течение 782 дней с даты заключения контракта, средства на них будут выделяться в 2025–2027 годах. Гарантия составит пять лет, за исключением деформационных швов (два года) и маркировки (один год).

В ноябре 2024 года подведомственное Росавиации ФГУП «Государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект"» выиграло контракт на разработку проектной и рабочей документации для капремонта липецкого аэропорта. Согласно порталу госзакупок, эти работы были оценены в 30,5 млн руб. Их нужно было выполнить до 30 июля 2025 года. Уточнялось, что ремонт аэропорта Липецка запланирован на 2025–2026 годы.

В феврале 2023 года правительство Липецкой области передало аэропорт в аренду на 30 лет московскому ООО «Международный аэропорт Липецк». На торгах начальная стоимость аренды объекта составляла 9,2 млн руб. в год или около 300 млн руб. за все время. Вместе с тем инвесторы за этот период планировали вложить в развитие аэропорта и ремонт его здания 500 млн руб.

Егор Якимов