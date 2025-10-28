В Орле планируют сохранить трамваи за счет федеральной поддержки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подготовил обращение в федеральные органы власти о получении поддержки на сохранение трамваев в облцентре. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Как и обещал, по трамваям точно никаких нет решений. Наоборот, будем стараться их сохранять. Подготовил по городскому электротранспорту обращение на федеральный уровень для того, чтобы мы по имеющейся проектно-сметной документации включились в программу и смогли получить поддержку. Хотя время непростое»,— сказал губернатор.

По словам господина Клычкова, в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла поступил генератор для подачи электричества, чтобы обеспечить выход трамваев на линию. Губернатор добавил, что службы работают над тем, чтобы «вернуться в обычный режим» работы трамваев.

За последние годы «Трамвайно-троллейбусное предприятие» несколько раз пытались обанкротить. Так, в конце 2023-го с требованием признать ТТП несостоятельным в Арбитражный суд Орловской области обратилось московское АО «Межрегиональная лизинговая компания» из-за долга в 9,8 млн руб. В мае 2025-го истец отказался от своих требований, и дело о банкротстве было прекращено.

В марте в ходе пресс-конференции Андрей Клычков отмечал, что изношенная контактная сеть трамваев в Орле не выдерживает нагрузок. Для модернизации трамвайного сообщения в облцентре, по оценке главы региона, требуется 5 млрд руб. Тогда же господин Клычков сообщал, что рассчитывает на федеральную поддержку в этом вопросе.

Егор Якимов