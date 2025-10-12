Главе Крымского района Сергею Лесю избрали меру пресечения

Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении главы Крымского района Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Лесь Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

По данным следствия, в период с января по март 2024 года чиновник, занимая должность главы муниципального образования, отдавал распоряжения подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанными им лицами на льготных условиях — без проведения торгов и по цене существенно ниже рыночной.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Сергея Леся меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток — до 29 ноября 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в конце сентября у Сергея Леся прошли обыски. Правоохранительные органы инициировали проверку, а прокуратура подала иск о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы и в нарушение антикоррупционного законодательства.

Кроме того, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Елены Самыгиной. Поводом стала продажа земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, также без торгов и на льготных условиях.

Сергей Лесь начал трудовую деятельность в 1990 году в Крымской ПМК в должности рабочего, затем водителя. Позднее занимал различные должности на предприятиях «Рембытмашприбор», фирме «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом». Возглавил администрацию Крымского района 9 июня 2017 года.

Анна Гречко