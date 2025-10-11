На Кубани задержали главу Крымского района Сергея Леся

Глава Крымского района Сергей Лесь задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в присвоении земельных участков. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили источники в правоохранительных органах. По данным источников, господину Лесю инкриминируют махинации на сумму свыше 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в конце сентября у Сергея Леся прошли обыски. В отношении главы Крымского района правоохранительные органы инициировали проверку, а прокуратура подала иск о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. Подробности дела не раскрываются.

Кроме того, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Елены Самыгиной. Поводом стала продажа земельного участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства, без проведения торгов и на льготных условиях.

Сергей Лесь начал трудовую деятельность в 1990 году в Крымской ПМК в должности рабочего, затем водителя. Впоследствии, как указано на сайте администрации Крымского района, он занимал различные должности на предприятиях: «Рембытмашприбор», фирме «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом». Возглавил администрацию Крымского района с 9 июня 2017 года.

Василий Хитрых