700 квартир для сотрудников ОПК в Татарстане и 2,1 млрд долгов Марий Эл

Оборонным предприятиям Татарстана передадут 722 квартиры для сотрудников. Больше всего жилья для аренды получит ПАО «КамАЗ», а именно 537 квартир. Еще 61 квартиру получат сотрудники судостроительной корпорации «Ак Барс», 100 квартир — Казанский авиационный завод и 24 квартиры — АО «ПОЗиС».

Марий Эл списали 2,1 млрд руб. долгов по бюджетным кредитам. По мнению главы республики Юрия Зайцева, мера позволит направить высвободившиеся средства на выполнение ключевых социальных обязательств и реализацию значимых для жителей проектов.

В 2025 году на социальные программы в Татарстане направят 2 млрд руб. Детям-сиротам предоставят 450 жилых помещений. Многодетным семьям с пятью и более детьми выдано 27 сертификатов на жилье.

Шесть жителей Казани обвиняются в фиктивной регистрации 2,1 тыс. мигрантов. По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты фиктивно поставили на миграционный учет более 2,1 тыс. иностранцев. Обвиняемые заключали фиктивные договоры аренды жилья и трудовые соглашения и заработали более 10 млн руб.

За год средний чек в ресторанах Казани вырос на 11%. Число покупок в заведениях общепита выросло на 9% по сравнению с прошлым годом. Рост среднего чека связывают с тем, что жители чаще выбирают ресторанный формат и заказывают блюда премиального уровня.

В Татарстане валовой сбор масличных культур превысил 900 тыс. тонн. Этот показатель на 7% выше, чем в прошлом году. Основной масличной культурой продолжает оставаться подсолнечник (более 400 тыс. т) и яровой рапс (свыше 320 тыс. т).

В Татарстане росгвардейцы отработали 34,7 тыс. сигналов тревоги. Сотрудники ведомства также совершили более 2,2 тыс. выездов по заявкам дежурных частей органов МВД. В результате было предотвращено около 1,2 тыс. административных правонарушений, 970 из которых — на охраняемых объектах.

Диана Соловьёва