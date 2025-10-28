В Татарстане валовой сбор масличных культур превысил 900 тысяч тонн

В 2025 году валовой сбор масличных культур в республике достиг более 900 тыс. т, что на 7% выше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Основной масличной культурой продолжает оставаться подсолнечник (более 400 тыс. т) и яровой рапс (свыше 320 тыс. т).

С начала года специалисты филиала подтвердили качество и безопасность 34,8 тыс. т зерна масличных культур для экспорта. Основную долю объема экспорта исследованной масличной продукции составили лен (13,8 тыс. т), рапс (12,9 тыс. т) и горчица (5,1 тыс. т).

Продукция отправляется в 12 стран, среди основных покупателей — Беларусь, Китай и Польша. Объем поставок в Монголию вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и составил 2,2 тыс. т.

Анна Кайдалова