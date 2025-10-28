Оборонным предприятиям Татарстана передадут 722 квартиры для сотрудников

В Татарстане предприятиям оборонно-промышленного комплекса планируют передать 722 квартиры для аренды. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при раисе республики Булат Гилманов.

ПАО «КамАЗ» получит 537 квартир, судостроительная корпорация «Ак Барс» — 61, Казанский авиационный завод имени С. Горбунова — 100, а АО «ПОЗиС» — 24 квартиры. Еще 90 квартир передадут по программе социальной ипотеки.

По словам Булата Гилманова, также прорабатываются соглашения с Казанским пороховым заводом, «Казанькомпрессормашем» и заводом «Аммоний» в Менделеевске.

С момента запуска программы «Арендное жилье» в Татарстане введено около 5 тыс. квартир, из них 1,5 тыс. — в Иннополисе, 605 — в Набережных Челнах, 346 — в Елабужском районе, 330 — в Чистополе и 306 — в Нижнекамске.

Анна Кайдалова