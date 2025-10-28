Марий Эл списали 2,1 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

Марий Эл списали 2,1 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

По словам главы региона, эта мера позволит направить высвободившиеся средства на выполнение ключевых социальных обязательств и реализацию значимых для жителей проектов.

В июле этого года сообщалось, что Правительство России списало долги Марий Эл по бюджетным кредитам на 1,6 млрд руб.

Анна Кайдалова