За год средний чек в ресторанах Казани вырос на 11%
В сентябре — октябре 2025 года средний чек в ресторанах и барах Казани составил 2 217 руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Жители и гости столицы Татарстана также стали чаще посещать заведения общепита — количество покупок выросло на 9% по сравнению с прошлым годом.
По данным аналитиков, рост среднего чека связан с тем, что этой осенью потребители чаще выбирают ресторанный формат и заказывают блюда более премиального уровня. На фоне прохладной погоды увеличился интерес к закрытым, комфортным заведениям.
В целом по России средний чек достиг 2 920 руб., увеличившись на 12% за год, а число покупок выросло на 4%. Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга составил 5 820 руб. (рост на 18%), в Москве — 4 350 руб. (рост на 12%).