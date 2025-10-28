В Татарстане общий объем финансирования социальных программ составит около 2 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на брифинге в Кабинете Министров Татарстана.

В 2025 году на социальные программы в Татарстане направят 2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках данной программы предусмотрены меры поддержки для различных категорий граждан. Детям-сиротам планируется предоставить 450 жилых помещений. Многодетным семьям, имеющим пять и более детей, выдано 27 сертификатов на жилье, 19 из которых уже реализованы. Молодым семьям предоставлено 69 субсидий, из которых 65 использованы. Кроме того, в текущем году благодаря социальной поддержке приобрели жилье 3 семьи, относящиеся к категориям вынужденных переселенцев, чернобыльцев и жителей Крайнего Севера.

Господин Айзатуллин отметил, что в Татарстане средняя стоимость квадратного метра жилья в рамках программ социальной поддержки остается ниже рыночной: около 100 тыс. руб. по республике и 115 тыс. руб. за кв. м в Казани.

В последние годы объемы ввода социального жилья составляют порядка 160 тыс. кв. м в год: в 2024 году введено 162 тыс. кв. м, на 2025 год запланировано 161,7 тыс. кв. м. Наибольшая потребность в социальном жилье наблюдается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Ранее сообщалось, что в 2025 в Татарстане на строительство социальных объектов направят 28 млрд рублей.

Анна Кайдалова